Москва5 июн Вести.В подмосковном Раменском возбуждено уголовное дело об убийстве 53-летнего местного жителя, чье тело было найдено на территории частного дома в поселке "Бахтеево-парк". Как сообщает ГСУ СК России по региону, в преступлении подозревают его приятеля, который после расправы свел счеты с жизнью.

Следователем следственного отдела по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 53–летнего местного жителя (ч.1 ст. 105 УК РФ) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, между двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них набросился на другого с ножом, ударил несколько раз, а потом задушил. После предполагаемый убийца привез тело потерпевшего к его дому, бросил, а затем совершил суицид.