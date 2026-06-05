Москва5 июнВести.В Подмосковье в результате взрыва гранаты погибли два человека, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
ЧП произошло поздно вечером 4 июня, в четверг, на улице Виноградной в "Бахтеево-парк" под Раменским.
Предварительно, прогремел взрыв гранаты, который спровоцировал сильный пожар в частном доме. Погибли двое мужчин, один из которых находился на участке, второй — в домеговорится в Telegram-канале СМИ
Отмечается, что на месте случившегося нашли разбитую легковую машину. Все обстоятельства предстоит выяснить специалистам.