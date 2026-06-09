В Балашихе произошел подрыв автомобиля, водитель скончался на месте

В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль, водитель погиб В Балашихе произошел подрыв автомобиля, водитель скончался на месте

Москва9 июн Вести.В подмосковной Балашихе взорвался легковой автомобиль. Водитель погиб на месте. Об этом сообщил Следственный комитет РФ на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел в микрорайоне Авиаторов около 5.30 во вторник, 9 июня. При движении автомобиля BMW X3 по улице Колдунова сработало взрывное устройство. Водитель скончался на месте от полученных травм.

При движении автомобиля марки BMW Х3 возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов города Балашихи был осуществлен подрыв взрывного устройства. В результате водитель ... скончался на месте происшествия говорится в публикации Следкома

В настоящее время сотрудники оперативных служб, следователи и криминалисты осматривают место ЧП.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время будут назначены медицинская и взрывотехническая экспертизы.