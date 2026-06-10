Москва10 июнВести.Президенту РФ Владимиру Путину доложили о взрыве автомобиля в городе Балашиха Московской области. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает. Ему докладываетсязаявил Песков в беседе с журналистами
По его словам, ввиду продолжающихся следственных действий детали инцидента разглашать нельзя.
Утром 9 июня в подмосковной Балашихе был подорван легковой автомобиль BMW X3. Водитель машины погиб на месте. По факту этого происшествия возбуждено уголовное дело.