Песков: президенту доложили о подрыве автомобиля в подмосковной Балашихе

Путину доложили о взрыве машины в Балашихе Песков: президенту доложили о подрыве автомобиля в подмосковной Балашихе

Москва10 июн Вести.Президенту РФ Владимиру Путину доложили о взрыве автомобиля в городе Балашиха Московской области. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает. Ему докладывается заявил Песков в беседе с журналистами

По его словам, ввиду продолжающихся следственных действий детали инцидента разглашать нельзя.

Утром 9 июня в подмосковной Балашихе был подорван легковой автомобиль BMW X3. Водитель машины погиб на месте. По факту этого происшествия возбуждено уголовное дело.