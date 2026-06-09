RT: водителя в Балашихе пытались спасти после подрыва его авто

Очевидец рассказал, как в Балашихе пытались помочь водителю подорванного авто RT: водителя в Балашихе пытались спасти после подрыва его авто

Москва9 июн Вести.Погибшему в результате взрыва автомобиля в Балашихе водителю сначала пытались оказать помощь. Об этом пишет RT со ссылкой на слова очевидца.

Водителю пытался помочь какой-то мужчина, вытаскивал его. Но мне показалось, что водитель уже был мертв. Точно не скажу. Очень быстро приехали пожарные цитирует издание своего собеседника

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль BMW X3. Водитель погиб на месте от полученных травм. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту этого происшествия.