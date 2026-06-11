В Балашихе пьяный мужчина с пистолетом угнал машину у местного жителя

В подмосковной Балашихе пьяный мужчина стрелял в воздух и похитил машину В Балашихе пьяный мужчина с пистолетом угнал машину у местного жителя

Москва11 июн Вести.В городе Балашиха Московской области пьяный мужчина с оружием угнал автомобиль у местного жителя и был задержан. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по региону на платформе MAX.

По данным правоохранителей, на парковке у дома на улице Юлиуса Фучика в микрорайоне Заря мужчина с признаками опьянения начал стрелять в воздух из предмета, похожего на оружие. Сделавший ему замечание водитель сам стал жертвой: злоумышленник, угрожая травматическим пистолетом, сел в его машину и скрылся.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Подозреваемого оперативно задержали и доставили в отдел. У мужчины 1983 года рождения изъяли травматический пистолет, похищенное авто вернули владельцу.

В отношении правонарушителя следователем следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой") сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова

Фигурант задержан. Расследование продолжается.