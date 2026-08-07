Москва7 авгВести.Двое жителей Московской области, стрелявших на улице из предмета, похожего на пистолет, привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.
ЧП произошло в поселке Дрожжино Ленинского городского округа.
Сотрудниками полиции предварительно установлено, что двое граждан находились в состоянии опьянения в автомашине, припаркованной возле одного из домов, и производили выстрелы из предмета, схожего с пистолетомотмечается в публикации
Информации о пострадавших не поступало.
Мужчины были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции. Ими оказались житель Подольска 1989 года рождения и ранее судимый местный житель 1987 года рождения.
Оружие изъято. Оно будет направлено на экспертизу.