В Подмосковье задержаны двое местных жителей, стрелявших из пистолета на улице

Двое нетрезвых жителей Подмосковья открыли стрельбу на улице в поселке Дрожжино В Подмосковье задержаны двое местных жителей, стрелявших из пистолета на улице

Москва7 авг Вести.Двое жителей Московской области, стрелявших на улице из предмета, похожего на пистолет, привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

ЧП произошло в поселке Дрожжино Ленинского городского округа.

Сотрудниками полиции предварительно установлено, что двое граждан находились в состоянии опьянения в автомашине, припаркованной возле одного из домов, и производили выстрелы из предмета, схожего с пистолетом отмечается в публикации

Информации о пострадавших не поступало.

Мужчины были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции. Ими оказались житель Подольска 1989 года рождения и ранее судимый местный житель 1987 года рождения.

Оружие изъято. Оно будет направлено на экспертизу.