Полиция выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой в Подмосковье

В Подмосковье полиция устанавливает обстоятельства конфликта со стрельбой Полиция выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой в Подмосковье

Москва3 июл Вести.В Московской области сотрудники полиции начали проверку данных о конфликте в Ленинском городском округе, где, согласно предварительным данным, произошла стрельба. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Информация о ЧП поступила в дежурную часть в вечернее время 2 июля.

Поступило сообщение о конфликте около одного из домов, расположенных на улице Лесная в пос. Боброво, слышны звуки, похожие на выстрелы говорится в канале ведомства на платформе MAX

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не обнаружили участников инцидента. Проводится проверка. Информации из медицинского учреждения о пострадавших не поступало.