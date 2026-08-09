Возбуждено дело по факту драки со стрельбой в подмосковной деревне Марфино

У ТЦ в подмосковной деревне Марфино произошла драка со стрельбой Возбуждено дело по факту драки со стрельбой в подмосковной деревне Марфино

Москва9 авг Вести.В Одинцовском городском округе Московской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

В Дежурную часть Немчиновского ОП УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение о драке со стрельбой на парковке около одного из торговых центров, расположенных в деревне Марфино говорится в публикации

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, однако участников конфликта там уже не было. Сообщений о пострадавших из медицинских учреждений на данный момент не поступало.

Полицейские работают, чтобы установить личности, разыскать и задержать правонарушителей.