Москва9 авгВести.В Одинцовском городском округе Московской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.
В Дежурную часть Немчиновского ОП УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение о драке со стрельбой на парковке около одного из торговых центров, расположенных в деревне Марфиноговорится в публикации
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, однако участников конфликта там уже не было. Сообщений о пострадавших из медицинских учреждений на данный момент не поступало.
Полицейские работают, чтобы установить личности, разыскать и задержать правонарушителей.