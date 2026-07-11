Массовая драка с ножом и пистолетом произошла в Подмосковье В Подмосковье группа мужчин устроили драку с поножовщиной

Москва11 июл Вести.Группа мужчин устроила драку с поножовщиной в подмосковном Видном. Об этом сообщило управление МВД России по Московской области в MAX.

По данным ведомства, конфликт начался на парковке около одного из домов на улице Донбасская. В полицию сообщили о нарушении общественного порядка и о звуках, напоминающих выстрелы.

Между гражданами на бытовой почве произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой использовались предметы, конструктивно схожие с ножом и пистолетом говорится в сообщении

В результате в больницу обратился 43-летний мужчина, получивший телесные повреждения.

Пятерых участников конфликта от 33 до 48 лет установили и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.