Москва11 июлВести.Группа мужчин устроила драку с поножовщиной в подмосковном Видном. Об этом сообщило управление МВД России по Московской области в MAX.
По данным ведомства, конфликт начался на парковке около одного из домов на улице Донбасская. В полицию сообщили о нарушении общественного порядка и о звуках, напоминающих выстрелы.
Между гражданами на бытовой почве произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой использовались предметы, конструктивно схожие с ножом и пистолетомговорится в сообщении
В результате в больницу обратился 43-летний мужчина, получивший телесные повреждения.
Пятерых участников конфликта от 33 до 48 лет установили и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.