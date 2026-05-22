В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу Мужчина, устроивший стрельбу "ради шутки", задержан в Подмосковье

Москва22 мая Вести.В поселке Дрожжино Ленинского района Подмосковья представители Росгвардии задержали 25-летнего мужчину, который открыл стрельбу из пневматического оружия, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Раннее жители поселка сообщили в полицию о том, что на улице Южной слышны выстрелы и крики. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали жителя Дмитрова, который в компании знакомых стрелял из пистолета.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали хулигана. Молодой человек пояснил, что открыл стрельбу "ради шутки" говорится в сообщении ведомства

Мужчина передан полиции для дальнейшего разбирательства.