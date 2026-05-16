В Подмосковье неизвестный выстрелил в подростка из пневматики из окна дома

В Люберцах неизвестный через окно ранил подростка из пневматического оружия В Подмосковье неизвестный выстрелил в подростка из пневматики из окна дома

Москва16 мая Вести.В Подмосковье неизвестный выстрелил в подростка из пневматического оружия из окна жилого дома в Люберецком округе. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката семьи пострадавшего Романа Закирьянова.

По словам защитника, в вечернее время компания подростков сидела во дворе. Один из ребят встал, и в этот момент кто-то из окна выстрелил ему в спину. Скорая доставила пострадавшего в больницу, врачи извлекли пулю из спины.

Компания подростков 14-15 лет вечером сидела во дворе на скамейке в телефонах, они не шумели. Один из ребят встает, и тут ему выстреливают в спину из пневматического оружия из окна цитирует Романа Закирьянова РИА Новости

По факту случившегося подано заявление в полицию.

Адвокат отметил, что это хулиганство с применением оружия - тяжкий состав, который относится к компетенции Следственного комитета Росси, особенно если преступление совершено в отношении несовершеннолетнего.

Правоохранители пообещали проверить камеры видеонаблюдения, однако семья опасается, что записи могут не сохраниться.

Официальных комментариев от полиции пока не поступало.