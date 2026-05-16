Прокуратура взяла на контроль расследование стрельбы по детям в Люберцах

Москва16 мая Вести.Люберецкая городская прокуратура взяла на контроль ситуацию со стрельбой по детям на площадке в городском округе Люберцы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в минувший четверг, 14 мая.

Мужчина выстрелил из пневматического пистолета в группу детей, в результате которого 14-летний подросток получил ранение спины говорится в заявлении прокуратуры, опубликованном в мессенджере MAX

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о хулиганстве.