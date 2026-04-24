Полицейские в Биробиджане задержали мужчину с пневматическим пистолетом МВД: предупредительный выстрел помог задержать мужчину с пистолетом в ЕАО

Москва24 апр Вести.В Биробиджане полицейские пресекли противоправное поведение местного жителя, вооруженного предметом, схожим с пистолетом, сообщается в MAX-канале регионального управления МВД.

По данным ведомства, в полицию позвонил гражданин и сообщил, что на улице нашел пистолет и, если стражи порядка не заберут оружие, он применит его. Полицейские прибыли на место. Заявитель не реагировал на их призывы, вел себя агрессивно, стал угрожать пистолетом.

Сотрудник ППС произвел два предупредительных выстрела в воздух и выстрел в направлении злоумышленника. Мужчина получил огнестрельное ранение ноги, был госпитализирован отмечается в сообщении

Предварительно установлено, что изъятое оружие - пневматический пистолет. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.