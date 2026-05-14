Полиция в Биробиджане задержала подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

Москва14 мая Вести.Сотрудники ППС в Биробиджане остановили ранее неоднократно судимого 48-летнего гражданина, в куртке у него был обнаружен сверток с табачной массой бурого цвета, имеющей специфический запах, сообщается в MAX-канале МВД Еврейской автономной области.

По данным ведомства, в момент осмотра мужчина попытался выбросить сверток, перекинул через забор частного дома. Позже задержанный пояснил, что осенью находился на рыбалке у озера, где обнаружил три куста дикорастущей конопли, из них он изготовил наркотики для личного употребления. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Экспертиза показала, что изъятое вещество – табак, пропитанный гашишным маслом, массой 0,336 грамма.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков отмечается в сообщении

Подозреваемый был задержан.