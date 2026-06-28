Москва28 июнВести.Полицейские проверяют информацию из социальных сетей о хулиганском поведении подростков в Хабаровске, сообщается в MAX-канале МВД региона.
В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили публикацию о том, что в Индустриальном районе подростки производили выстрелы из пневматического пистолета. В информации указано, что одна из девочек обратилась в медицинское учреждение.
Инспекторы ПДН проводят проверку, устанавливают обстоятельства и участников инцидентаотмечается в сообщении
В случае необходимости к родителям несовершеннолетних будут применены меры профилактического воздействия. По состоянию на вечер 27 июня в полицию по данному факту заявлений и обращений не поступало. Сообщение было зарегистрировано сотрудниками полиции на основе информации из социальных сетей.