В Новосибирске задержаны участники инцидента со стрельбой в жилом микрорайоне Подростков, устроивших стрельбу в Новосибирске из-за замечания, задержали

Москва21 июл Вести.В Новосибирске полиция задержала подростков, применивших оружие в ответ на замечание прохожей женщины. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Отмечается, что инцидент произошел в жилмассиве "Просторный". Компания подростков взрывала петарды, что вызвало недовольство местной жительницы. После сделанного ею замечания один из молодых людей несколько раз выстрелил в ее сторону из пистолета. В соцсетях появилась видеозапись случившегося.

В полицию обратился житель одного из домов по улице В. Шевелева. Подозреваемых задержали и доставлили в отдел.

Подозреваемые в конфликте подростки задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции. Собранные материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения говорится в публикации

Правоохранители устанавливают вид оружия и все обстоятельства происшествия.