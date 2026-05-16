В Новосибирске возбудили дело о хулиганстве после стрельбы во дворе дома

Москва16 мая Вести.В Новосибирске после стрельбы во дворе жилого дома возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Новосибирской области в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел у одного из домов на улице Троллейной 15 мая. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о конфликте со стрельбой. На место выехал экипаж ППС.

Полицейские установили, что между двумя жителями района возник словесный конфликт, в ходе которого один из мужчин выражался нецензурно и произвел около восьми выстрелов в сторону оппонента, после чего скрылся на автомобиле.

Правоохранители опросили 44-летнего потерпевшего и свидетелей, установили машину фигуранта и оперативно задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался 37-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Следователем отдела полиции №7 "Ленинский" УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации "Хулиганство" говорится в публикации ГУ МВД

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Все обстоятельства случившегося уточняются.