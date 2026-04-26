В конфликте со стрельбой в Альметьевске разбирается полиция Полицейские задержали участников конфликта со стрельбой в Альметьевске

Москва26 апр Вести.В Альметьевске правоохранители задержали участников конфликта со стрельбой во дворе жилого дома, передает ТАСС со ссылкой на МВД России по Татарстану.

Предварительно установлено, что между несколькими людьми произошел конфликт, в результате которого один из участников инцидента произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета. Нападавшие были задержаны приводит агентство слова своего собеседника

Инцидент произошел на улице Чернышевского. По данным ведомства, в результате случившегося пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

По факту организована проверка, детали случившегося выясняются. Задержанные доставлены в отдел.