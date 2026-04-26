Москва26 апрВести.В Альметьевске правоохранители задержали участников конфликта со стрельбой во дворе жилого дома, передает ТАСС со ссылкой на МВД России по Татарстану.
Предварительно установлено, что между несколькими людьми произошел конфликт, в результате которого один из участников инцидента произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета. Нападавшие были задержаныприводит агентство слова своего собеседника
Инцидент произошел на улице Чернышевского. По данным ведомства, в результате случившегося пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
По факту организована проверка, детали случившегося выясняются. Задержанные доставлены в отдел.