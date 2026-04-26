Человек в медицинской маске выстрелил в мужчину возле подъезда в Альметьевске Конфликт со стрельбой произошел во дворе жилого дома в Альметьевске

Москва26 апр Вести.Человек в медицинской маске выстрелил в мужчину возле подъезда жилого дома в Альметьевске, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что этому предшествовал конфликт.

Инцидент произошел во дворе на улице Чернышевского. По словам свидетелей, мужчина перед этим поссорился с компанией, те решили отомстить обидчику и ждали, когда тот появится около дома. В этот момент он был со спутницей, после начала стрельбы она побежала звать на помощь.

Чем закончился конфликт и есть ли пострадавшие, не уточняется. Официальных комментариев о случившемся нет.