В Новороссийске в ходе конфликта между соседями ранен один человек

Ссора соседей в Новороссийске закончилась стрельбой и ранением В Новороссийске в ходе конфликта между соседями ранен один человек

Москва4 июн Вести.В жилом комплексе в Новороссийске во время конфликта двух жильцов один из них выстрелил в другого. С огнестрельным ранением 33-летний мужчина был доставлен в больницу, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в кратчайшие сроки установили личность стрелявшего и злоумышленника недалеко от места происшествия говорится в сообщении

Мужчину задержали и изъяли у него орудие преступления. Следственным управлением Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело.