Москва4 июнВести.В жилом комплексе в Новороссийске во время конфликта двух жильцов один из них выстрелил в другого. С огнестрельным ранением 33-летний мужчина был доставлен в больницу, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в кратчайшие сроки установили личность стрелявшего и злоумышленника недалеко от места происшествияговорится в сообщении
Мужчину задержали и изъяли у него орудие преступления. Следственным управлением Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело.