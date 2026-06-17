Полиция задержала жителя Омской области, стрелявшего из оружия по домам

Житель Омской области стрелял по домам соседей и полицейским, его задержали Полиция задержала жителя Омской области, стрелявшего из оружия по домам

Москва17 июн Вести.В Омской области произошло задержание местного жителя, угрожавшего соседям ружьем и производившего выстрелы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По прибытии полиции на место происшествия мужчина выстрелил и в их сторону.

При силовой поддержке Росгвардии стрелявший задержан написано в Telegram-канале ведомства

В результате стрельбы пострадавших нет. Повреждено остекление соседнего дома. У стрелка изъяты ружье и карабин. Он помещен в изолятор временного содержания.

Причиной стрельбы стал его конфликт с соседями.