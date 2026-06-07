Житель самарского поселка устроил стрельбу во время ссоры с женой

Самарская полиция задержала мужчину, выстрелившего из ружья при ссоре с женой Житель самарского поселка устроил стрельбу во время ссоры с женой

Москва7 июн Вести.В Самарской области житель поселка Алексеевка задержан по статье об угрозе убийством. Подробности в MAX сообщает ГУ МВД России по региону.

В отделение полиции поступило сообщение о стрельбе в населенном пункте. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали местного жителя с охотничьим ружьем в нетрезвом состоянии.

Выяснилось, что между мужчиной и его женой возник конфликт на почве ревности. В результате женщина ушла к соседям.

Подозреваемый предпринял попытку найти супругу, прибыл к соседскому дому и выстрелил из охотничьего ружья в воздух и по воротам дома говорится в сообщении

Никто не пострадал, ружье изъяли сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.