Москва7 июнВести.В Самарской области житель поселка Алексеевка задержан по статье об угрозе убийством. Подробности в MAX сообщает ГУ МВД России по региону.
В отделение полиции поступило сообщение о стрельбе в населенном пункте. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали местного жителя с охотничьим ружьем в нетрезвом состоянии.
Выяснилось, что между мужчиной и его женой возник конфликт на почве ревности. В результате женщина ушла к соседям.
Подозреваемый предпринял попытку найти супругу, прибыл к соседскому дому и выстрелил из охотничьего ружья в воздух и по воротам домаговорится в сообщении
Никто не пострадал, ружье изъяли сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.