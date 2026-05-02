На ревнивого жителя Новоузенска завели уголовные дела о побоях и угрозах

Под Саратовом мужчина стал фигурантом двух уголовных дел из-за ревности На ревнивого жителя Новоузенска завели уголовные дела о побоях и угрозах

Москва2 мая Вести.На жителя Новоузенска завели два уголовных дела из-за его ревности. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по Саратовской области.

В полицию обратилась 31-летняя местная жительница. Она рассказала, что 27 апреля ее сожитель, будучи нетрезвым, ударил ее по лицу, а затем схватил за шею и угрожал убийством. Причиной такой агрессии, по словам женщины, стала ревность.

Полицейскими возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 ("Побои") и ч. 1 ст. 119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") Уголовного кодекса РФ пишет МВД

В отдел доставили подозреваемого – 30-летнего жителя Новоузенска. Он сознался в содеянном и подписал обязательство о явке.