Три дела возбуждены в отношении мужчины, жестоко избившего девушку в Заинске В отношении мужчины, жестоко избившего возлюбленную в Заинске, возбуждены 3 дела

Москва7 июн Вести.В отношении мужчины, жестоко избившего свою возлюбленную в Заинске, возбуждены 3 уголовных дела. Об этом сообщила прокуратура по Республике Татарстан.

Возбуждены уголовные дела по: п. "з" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью); ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти); ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Видео произошедшего, которое попало на камеру домофона, распространяется в сети. На кадрах видно, как неадекват выволок девушку из подъезда за одежду и швырнул на асфальт, а позднее начал жестоко избивать потерпевшую, которая находилась без сознания, ногами и руками по голове и телу, а также об землю.

На крики очевидцев, которые пытались остановить происходящее, мужчина стал им угрожать, как и своей девушке. Издевательства длились несколько минут, пока не приехали полиция и скорая. Правоохранители задержали агрессора.

Пострадавшую доставили в медучреждение с многочисленными травмами. О ее состоянии не уточняется.