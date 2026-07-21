Москва21 июлВести.В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Казани, обвиняемого в убийстве своей бабушки, сообщает республиканский главк СК России.
По версии следствия, 20 апреля 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов по улице Амирхана, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес побои своей 84-летней бабушке. От полученных травм в тот же день женщина скончаласьговорится в публикации
Известно, что обвиняемый до этого неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он находится под стражей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.