Житель Казани пойдет под суд за убийство своей бабушки

Житель Казани до смерти избил собственную бабушку, его ждет суд Житель Казани пойдет под суд за убийство своей бабушки

Москва21 июл Вести.В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Казани, обвиняемого в убийстве своей бабушки, сообщает республиканский главк СК России.

По версии следствия, 20 апреля 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов по улице Амирхана, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес побои своей 84-летней бабушке. От полученных травм в тот же день женщина скончалась говорится в публикации

Известно, что обвиняемый до этого неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он находится под стражей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.