Москва25 маяВести.В Суворовском районе Тульской области задержаны мужчина 1991 года рождения и женщина 1985 года рождения, которых подозревают в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщило Управление МВД России по региону в своем Telegram-канале.
Ранее в дежурную часть ОВД поступил сигнал о чрезвычайном происшествии в жилом доме в поселке Ханино. Двух девочек и их близкую родственницу в крайне тяжелом состоянии с различными травмами срочно госпитализировали. При осмотре места трагедии криминалисты нашли тело их 54-летней бабушки - смерть носила насильственный характер.
Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска подозреваемых задержали в короткие сроки на территории региона.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержанных уже передали следователям для проведения необходимых процессуальных мероприятий. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства и мотивы совершенного преступления.