Арестована жительница Одинцова, забившая до смерти 78-летнюю мать Арестована жительница подмосковного Одинцова, забившая до смерти 78-летнюю мать

Москва4 мая Вести.В подмосковном Одинцове арестовали местную жительницу, обвиняемую в причинении смертельных травм 78-летней матери. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Московской области.

Трагедия произошла 28 апреля в квартире дома, расположенного в селе Шарапово.

По данным следствия, фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с матерью нанесла ей множественные удары по голове и туловищу. От полученных травм потерпевшая скончалась, обвиняемая была задержана на месте преступления.

Судом арестована 47-летняя местная жительница, обвиняемая в причинении смертельных травм своей 78-летней матери [по] ч.4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Проведен осмотр места происшествия, а также допросы, назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и молекулярно-генетическая экспертизы. Продолжается сбор и закрепление доказательств.