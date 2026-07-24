Москва24 июлВести.Житель Новотроицка обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего ее смерть. Решением суда 64-летний мужчина арестован, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.
По данным следствия, 21 июля фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в собственной квартире, во время конфликта с матерью нанес ей множественные удары, в том числе – деревянной палкой.
От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествияговорится в публикации ведомства в MAX
Обвиняемый был задержан и допрошен. Вину в совершении инкриминируемого ему преступления фигурант признал полностью.