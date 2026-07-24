Арестован житель Новотроицка, до смерти забивший свою мать

Житель Оренбургской области до смерти избил свою мать деревянной палкой Арестован житель Новотроицка, до смерти забивший свою мать

Москва24 июл Вести.Житель Новотроицка обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери, повлекшего ее смерть. Решением суда 64-летний мужчина арестован, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По данным следствия, 21 июля фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в собственной квартире, во время конфликта с матерью нанес ей множественные удары, в том числе – деревянной палкой.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия говорится в публикации ведомства в MAX

Обвиняемый был задержан и допрошен. Вину в совершении инкриминируемого ему преступления фигурант признал полностью.