В Липецке местный житель подозревается в убийстве своей матери

Житель Липецка до смерти забил собственную мать В Липецке местный житель подозревается в убийстве своей матери

Москва27 апр Вести.В Липецке местного жителя подозревают в убийстве своей матери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону в мессенджере MAX.

По данным следствия, преступление было совершено 24 апреля 2026 года. 44-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил свою 66-летнюю мать, нанеся ей множественные удары кулаками по всему телу.

В результате полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась на месте происшествия сказано в сообщении

О случившемся правоохранительным органам сообщили соседи погибшей.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство. На допросе мужчина признал вину, по ходатайству следствия его заключили под стражу.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.