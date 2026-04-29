Москва29 апр Вести.Предъявлено обвинение 57-летнему жителю Хабаровска в убийстве, он заключен под стражу, сообщается в MAX-канале Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Следствием установлено, что в середине марта 2026 года днем обвиняемый выпивал дома вместе с сиделкой своей матери. Между ними произошел конфликт. Возмущенный поведением женщины, злоумышленник зарезал ее ножом в сердце. От полученных ранений она скончалась на месте. После мужчина продолжил выпивать, позвонил знакомому и сообщил об убийстве. В присутствии прибывших на место стражей порядка обвиняемый нанес ножом себе удар в живот.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу отмечается в сообщении

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.