Москва24 июн Вести.В отношении 38-летнего жителя Хабаровска возбуждено уголовное дело, он подозревается в убийстве соседа на почве ревности, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Хабаровского края и ЕАО.

Следствием установлено, что 19 июня 2026 года компания соседей выпивала в квартире дома по улице Краснофлотской. Между хозяином квартиры и одним из знакомых возник конфликт на почве ревности. Злоумышленнику не понравилось, что сосед без разрешения заходит в комнату и разговаривает с его сожительницей. Он схватил нож и нанес потерпевшему многочисленные удары в спину и в шею. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемый заключен под стражу отмечается в сообщении

Проводится следствие.