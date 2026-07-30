В Хабаровске мужчина предстанет перед судом за убийство супруги и соседа

Житель Хабаровского края из-за ревности убил жену и соседа В Хабаровске мужчина предстанет перед судом за убийство супруги и соседа

Москва30 июл Вести.Заместителем прокурора Хабаровского края утверждено обвинительное заключение в отношении 61-летнего жителя региона за убийство супруги и соседа из-за ревности, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Следствием установлено, что в феврале 2026 года в квартире в Комсомольске-на-Амуре обвиняемый поссорился с супругой, обвинив ее в измене. Женщина ушла из квартиры, но супруг догнал ее на лестничной клетке и нанес множественные ножевые ранения в грудь. Тоже самое он сделал с соседом, которого подозревал в связи с супругой. От полученных травм оба скончались.

Уголовное дело направлено в суд отмечается в сообщении

Обвиняемый взят под стражу. Проводится следствие.