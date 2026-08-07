Ревнивый москвич, обвиняемый в убийстве жены, отправился под арест

В Москве арестован мужчина, зарезавший свою жену из ревности Ревнивый москвич, обвиняемый в убийстве жены, отправился под арест

Москва7 авг Вести.Тушинский районный суд Москвы арестовал мужчину, которого обвиняют в убийстве собственной жены, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в мессенджере MAX.

Тушинский районный суд города Москвы 7 августа 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Апресяна Герванда Гарегиновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ отмечается в публикации

По версии следствия, Апресян утром 5 августа в квартире дома на Пятницком шоссе на почве ревности нанес своей жене пять ударов ножом. Она скончалась на месте от полученных травм.

Как сообщили в столичной прокуратуре, фигурант свою вину признал, однако просил суд отправить его под домашний арест.