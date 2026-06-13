Москва13 июнВести.Жителю Домодедова предъявлено обвинение в убийстве супруги, сообщает главк СК по Московской области.
По данным следствия, 12 июня обвиняемый находился в квартире в микрорайоне Западный в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе конфликта с женой он нанес ей несколько ударов ножом в область груди. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.
Предъявлено обвинение 46-летнему местному жителю в убийстве его 38-летней супругиговорится в публикации ведомства в MAX
Фигурант задержан сотрудниками правоохранительных органов, следователи провели осмотр места происшествия и изъяли орудие преступления.
Сейчас проводятся допросы. Планируется назначение ряда экспертиз, в том числе психолого-психиатрической.
В ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения.
Ранее в неофициальных источниках появилась информация о том, что убитая – мать троих детей, она работала начальником информационно-справочного отдела Домодедовской больницы.