В Домодедове арестован мужчина, обвиняемый в убийстве жены

Обвиняемого в убийстве жены арестовали в Домодедове В Домодедове арестован мужчина, обвиняемый в убийстве жены

Москва14 июн Вести.Суд арестовал обвиняемого в убийстве супруги 46-летнего жителя города Домодедово, сообщает главк СК по Московской области.

Накануне стало известно, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта с женой нанес ей несколько ударов ножом в область груди.

По ходатайству следователя следственного отдела по г. Домодедово … судом арестован 46-летний местный житель, обвиняемый в убийстве супруги (ч.1 ст.105 УК РФ) говорится в публикации ГСУ СК России по Московской области в MAX

По сведениям СМИ, убитая была матерью троих детей и работала начальником информационно-справочного отдела Домодедовской больницы.