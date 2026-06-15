Москва15 июнВести.Домодедовский городской суд Московской области заключил под стражу на два месяца 46-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве своей супруги. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Суд избрал К. меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 11 августа 2026 года включительносказано в сообщении
По версии следствия, фигурант в нетрезвом состоянии на почве внезапно вспыхнувшей ссоры нанес 38-летней жене не менее двух ударов ножом в грудь. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия.