Суд арестовал жителя Домодедова, обвиняемого в убийстве супруги Жителя Подмосковья, обвиняемого в убийстве супруги, арестовали на 2 месяца

Москва15 июн Вести.Домодедовский городской суд Московской области заключил под стражу на два месяца 46-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве своей супруги. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд избрал К. меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 11 августа 2026 года включительно сказано в сообщении

По версии следствия, фигурант в нетрезвом состоянии на почве внезапно вспыхнувшей ссоры нанес 38-летней жене не менее двух ударов ножом в грудь. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия.