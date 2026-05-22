Арестован мужчина, перерезавший горло женщине на северо-западе Москвы

Москва22 мая Вести.В Москве арестовали 42-летнего мужчину, который перерезал горло своей сожительнице на северо-западе столицы. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Ранее, 18 мая, в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении супруги. В ходе проверки сотрудники СК установили квартиру, где женщину видели в последний раз. При осмотре жилища было найдено тело пропавшей с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержали мужчину, с которым погибшая проживала в последнее время.

Обвиняемый показал, что познакомился с потерпевшей в супермаркете, где она работала, после чего она ушла от мужа и стала проживать с ним. В день убийства между ними произошел конфликт на почве ревности с его стороны… Мужчина толкнул потерпевшую на кровать, взял кухонный нож и нанес несколько ударов в шею говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Свою вину он признал.

Расследование продолжается.