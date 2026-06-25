Суд арестовал жителя Москвы, обвиняемого в убийстве родной сестры Москвич, обвиняемый в убийстве сестры, заключен под стражу

Москва25 июн Вести.Суд в Москве заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве родной сестры, сообщает столичный главк СК России в мессенджере MAX.

По данным следствия, 24 июня в квартире жилого дома на Знаменской улице в Москве были обнаружены пакеты, в которых находилось тело женщины с отчлененными конечностями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 55-летний брат потерпевшей.

На допросе мужчина признал свою вину и сообщил следствию, что совершил преступление на почве бытового конфликта.

По информации прокуратуры Москвы, вечером 19 июня между обвиняемым и его сестрой произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине множественные колюще-режущие ранения, в том числе ножницами в шею. Потерпевшая скончалась на месте. Мужчина уложил тело в ванну и расчленил его, чтобы скрыть следы преступления.

Фигурант признался, что у него с сестрой был длительный конфликт на бытовой почве.

Обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза говорится в сообщении столичной прокуратуры

Расследование уголовного дела находится на контроле надзорного органа.