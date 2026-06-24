Москва24 июнВести.В столичной прокуратуре привели некоторые данные об обстоятельствах убийства на востоке Москвы.
По данным ведомства, мужчина 1970 года рождения поругался с сестрой – женщиной 1968 года рождения.
Со слов мужчины 1970 г.р, он в ходе ссоры со своей сестрой в квартире жилого дома на ул. Знаменской нанес ей ножевые раненияговорится в заявлении прокуратуры Москвы, опубликованном в мессенджере MAX
После убийства москвич расчленил тело родственницы. Пакеты с останками женщины обнаружили в квартире.
В настоящее время фигурант задержан, с ним работают следователи СК. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.