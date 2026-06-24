Прокуратура: житель Москвы во время ссоры убил сестру и расчленил ее тело

Москвич признался, что поссорился с сестрой, убил ее и расчленил тело Прокуратура: житель Москвы во время ссоры убил сестру и расчленил ее тело

Москва24 июн Вести.В столичной прокуратуре привели некоторые данные об обстоятельствах убийства на востоке Москвы.

По данным ведомства, мужчина 1970 года рождения поругался с сестрой – женщиной 1968 года рождения.

Со слов мужчины 1970 г.р, он в ходе ссоры со своей сестрой в квартире жилого дома на ул. Знаменской нанес ей ножевые ранения говорится в заявлении прокуратуры Москвы, опубликованном в мессенджере MAX

После убийства москвич расчленил тело родственницы. Пакеты с останками женщины обнаружили в квартире.

В настоящее время фигурант задержан, с ним работают следователи СК. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.