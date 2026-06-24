Москвич, расчленивший сестру, долго выживал ее из квартиры Москвич, расчленивший сестру, долго выживал ее из квартиры

Москва24 июн Вести.Мужчина, расчленивший собственную сестру на востоке Москвы, не хотел делить с ней трехкомнатную квартиру и пытался ее выжить, сообщила "Известиям" соседка Наталья, которая дружила с погибшей.

В свое время она вышла замуж, уехала. Потом ее муж погиб, и она вернулась в эту квартиру. Тогда брат затаил на нее зло, был недоволен ее присутствием рассказала женщина

По ее словам, мужчина в последние годы был безработным и регулярно воровал у сестры продукты. Кроме того, он портил розетки, надеясь, что родственницу ударит током.

Наталья добавила, что подруга жаловалась, что жить с братом невыносимо.

Ранее 24 июня стало известно, что в квартире жилого дома на Знаменской улице в Москве были обнаружены пакеты с телом женщины с отделенными конечностями. По подозрению в совершении этого преступления был задержан брат жертвы 1970 года рождения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В столичной прокуратуре рассказали, что, со слов подозреваемого, он поругался с сестрой 1968 года рождения и в ходе ссоры нанес ей ножевые ранения. После убийства мужчина расчленил тело родственницы, но избавиться от него не успел.