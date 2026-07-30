Москва30 июл Вести.Предполагаемый убийца 39-летней женщины в подмосковном Одинцово расчленил ее тело, разложил в сумку и по пакетам и вывозил и прятал останки несколько дней подряд, сообщает РЕН ТВ.

Предварительно установлено, что мужчина убил и расчленил свою сожительницу. Тело погибшей он разложил в сумку и по пакетам… Подозреваемый несколько дней подряд вывозил останки из квартиры в тележках говорится в Telegram-канале СМИ

Женщина пропала 17 июля. Ранее выдвигались предположения, что она сама ушла из дома в ЖК "Ромашково" вместе со своим спаниелем, который помог обнаружить ее тело.

После появилась версия, что 44-летний сожитель расправился с ней в квартире. По некоторым данным, после убийства он сбежал из России и может находиться в Турции.

Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.