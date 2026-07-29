Собака помогла найти тело пропавшей две недели назад в Подмосковье женщины Спаниель помог найти тело хозяйки, пропавшей в Подмосковье

Москва29 июл Вести.В Подмосковье благодаря собаке было найдено тело 39-летней женщины с признаками криминальной смерти, пропавшей без вести в середине июля. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, 17 июля женщина со своим кавалер-кинг-чарльз-спаниелем вышла из ЖК "Ромашково" в Одинцовском округе и исчезла.

Спустя несколько дней поисковики нашли испуганного спаниеля. Он сидел возле сарая на Советской улице в селе Ромашково. Неподалеку обнаружили тело Натальи с признаками насильственной смерти говорится в публикации

По предварительным данным, женщину убили 18 июля. По словам родных, к преступлению может быть причастен ее сожитель. Предварительно, он покинул Россию сразу после исчезновения женщины и может скрываться в Турции. Его объявили в международный розыск.