Собачники в Подмосковье рассказали о ловушках догхантеров Владельцы собак обратились в полицию после серии отравлений в красногорском ЖК

Москва26 мая Вести.Владельцы собак в ЖК "Арт" в Красногорске обратились с коллективным заявлением в полицию из-за догхантеров. По утверждениям граждан, на территории комплекса обнаружены пятна со следами неизвестного вещества. В комментарии ИС "Вести" жители рассказали, что этим веществом могли отравится домашние питомцы, которые выгуливали возле дома.

Так, одна из жительниц Анна Пискова рассказала, что ее собака скончалась после прогулки.

Буквально через 10 минут после прогулки вижу, что собаке стало плохо, ее тошнит, начались судороги. Я в панике схватила ее и побежала в клинику, чтобы оказали помощь. Мне прислали сообщение о том, что это отравление. Специалисты предположили, что это изониазид рассказала она

Другие владельцы пострадавших собак также отметили, что их питомцам пришлось долго восстанавливаться после отравления.

Мы боимся не только за наших питомцев, но и за наших детей, которые не только на детских площадках гуляют, а по всей территории ЖК. После отравления мы прошли по ЖК, по территории и обнаружили везде белые пятна на траве поделилась жительница комплекса Екатерина

Траву с распыленным на ней химикатом местные жители собрали и отправили на экспертизу, а также обратились в полицию с заявлением. По факту обращения правоохранители начали проверку.