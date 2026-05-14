Москва14 маяВести.В Красногорске два агрессивных сенбернара набросились на девушку, гуляющую с собакой, и едва не растерзали обоих. Пострадавшая Сабина в интервью ИС "Вести" рассказала, что это уже не первый случай нападения псов на других собак.
В тот день Сабина специально увела свою собаку породы булли в лес подальше от людей, чтобы заняться дрессировкой. Но едва она спустила ее с поводка, как из-под забора соседнего участка выскочили огромные собаки и чуть не разодрали хозяйку вместе с собакой Буней.
Я практически без вещей оттуда вышла… Разодрали… Она сгибалась, чтобы укусить, она не доставала, просто не доставала. И они ее вдвоем просто пытались разорватьрассказала Сабина
После нападения на Буню, хозяева сенбернаров весьма своеобразно укрепили забор. Собачий лаз просто завалили кучей хвороста. По словам местных жителей, эти сенбернары держат в страхе весь микрорайон.
До этого был инцидент, что они какого-то йорка загрызли… Про кого-то еще рассказывали, что они перекусили типа той-терьерарассказала местная жительница
Огромные псы регулярно разгуливают по улицам без присмотра, нередко наведываются к местному магазину и даже заходят на чужие участки. Владелица сенбернаров Ольга все жалобы соседей игнорирует и утверждает, что ее собаки за территорию выйти не могут.
К самим сенбернарам у Сабины претензий нет. Но их владельцев она хочет заставить следить за собаками, поэтому написала заявления в полицию и прокуратуру.