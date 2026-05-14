"Лохматый ОПГ": два сенбернара держат в страхе подмосковный микрорайон

Москва14 мая Вести.В Красногорске два агрессивных сенбернара набросились на девушку, гуляющую с собакой, и едва не растерзали обоих. Пострадавшая Сабина в интервью ИС "Вести" рассказала, что это уже не первый случай нападения псов на других собак.

В тот день Сабина специально увела свою собаку породы булли в лес подальше от людей, чтобы заняться дрессировкой. Но едва она спустила ее с поводка, как из-под забора соседнего участка выскочили огромные собаки и чуть не разодрали хозяйку вместе с собакой Буней.

Я практически без вещей оттуда вышла… Разодрали… Она сгибалась, чтобы укусить, она не доставала, просто не доставала. И они ее вдвоем просто пытались разорвать рассказала Сабина

После нападения на Буню, хозяева сенбернаров весьма своеобразно укрепили забор. Собачий лаз просто завалили кучей хвороста. По словам местных жителей, эти сенбернары держат в страхе весь микрорайон.

До этого был инцидент, что они какого-то йорка загрызли… Про кого-то еще рассказывали, что они перекусили типа той-терьера рассказала местная жительница

Огромные псы регулярно разгуливают по улицам без присмотра, нередко наведываются к местному магазину и даже заходят на чужие участки. Владелица сенбернаров Ольга все жалобы соседей игнорирует и утверждает, что ее собаки за территорию выйти не могут.

К самим сенбернарам у Сабины претензий нет. Но их владельцев она хочет заставить следить за собаками, поэтому написала заявления в полицию и прокуратуру.