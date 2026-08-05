Москва5 авгВести.Владельцы собак, которые напали на людей, находясь на самовыгуле, должны нести уголовную ответственность. Об этом в беседе с ИС "Вести" заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.
По его словам, крупные собаки – это оружие. На содержание такого животного должны быть соответствующие разрешения.
Собака, особенно крупная, – это оружие. К ее приобретению и содержанию надо подходить, как к приобретению оружия. Должны быть соответствующие разрешения. Вообще в мире, на самом деле, на крупных собак даются определенные лицензии, разрешения. Второе – человек должен нести ответственность. Не собака убивает. Как и оружие, не оружие убивает, убивает человек и воспитаниесказал Кирилл Кабанов
Он также прокомментировал наказание в отношении жителя поселка Заречный Белореченского района, который устроил стихийный приют из 40 собак на своем участке. Животные находились на бесконтрольном самовыгуле, пугали людей и нападали на них.
Если человек поднял палку, ударил человека – он несет уголовную ответственность. Если человек отпустил собаку, и она покусала людей, нанесла им травмы, он должен нести уголовную ответственность… Я обещаю подготовить запрос по поводу этой истории и разобраться, почему штраф тысяча рублей, когда люди получили травмыдобавил он