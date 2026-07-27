Кинолог Тимофеева: при нападении собаки ребенку нужно залезть на возвышенность

Кинолог дала советы, как спастись ребенку от агрессивной собаки Кинолог Тимофеева: при нападении собаки ребенку нужно залезть на возвышенность

Москва27 июл Вести.Если на ребенка напала собака, ему не следует убегать, а лучше постараться забраться на возвышенность. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала кинолог Анна Тимофеева.

Также она посоветовала спрятаться в любом узком месте.

Если бежать некуда, … нужно замереть, как бы ни было страшно, сложить руки на груди, прикрыть шею, встать боком, закрыть глаза и буквально стараться не дышать и ничего не делать добавила специалист

По словам Тимофеевой, если ребенок упал, ему следует свернуться клубком, а также закрыть голову и шею руками.

Можно кричать от боли или страха, но постарайтесь не сопротивляться и замереть. В такой ситуации собака может потерять интерес и уйти отметила кинолог

Ранее сообщалось, что в Подмосковье собака покусала семилетнего мальчика, который гулял в поле рядом с домом.