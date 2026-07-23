Москва23 июлВести.В Подмосковье собака покусала 7-летнего мальчика, который прогуливался в поле рядом с домом. Об этом сообщила полиция Московской области. Инцидент произошел в деревне Дубцы в Одинцовском городском округе.
В Дежурную часть Успенского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение от мужчины 1972 года рождения о том, что его сына 2019 года рождения покусала собакаотметила пресс-служба Подмосковной полиции в мессенджере МАХ
Пострадавшего оказана необходимая медицинская помощь. В ведомстве уточнили, что владельцем домашнего животного оказался местный житель 1951 года рождения. Он выгуливал свою собаку без намордника.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.