На 7-летнего мальчика напала собака в Московской области

В Подмосковье собака покусала 7-летнего мальчика во время прогулки в поле На 7-летнего мальчика напала собака в Московской области

Москва23 июл Вести.В Подмосковье собака покусала 7-летнего мальчика, который прогуливался в поле рядом с домом. Об этом сообщила полиция Московской области. Инцидент произошел в деревне Дубцы в Одинцовском городском округе.

В Дежурную часть Успенского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило сообщение от мужчины 1972 года рождения о том, что его сына 2019 года рождения покусала собака отметила пресс-служба Подмосковной полиции в мессенджере МАХ

Пострадавшего оказана необходимая медицинская помощь. В ведомстве уточнили, что владельцем домашнего животного оказался местный житель 1951 года рождения. Он выгуливал свою собаку без намордника.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.