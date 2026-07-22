Внука Дарьи Донцовой покусала собака, он в больнице Семилетний внук писательницы Донцовой госпитализирован после нападения собаки

Москва22 июл Вести.На внука известной писательницы Дарьи Донцовой напала собака, он госпитализирован с укушенными ранами головы. Об этом сама Донцова сообщила в Telegram-канале.

ЧП произошло в подмосковном селе Дубцы, 7-летний мальчик живет с родителями и сестрой.

Ребенок играл у ворот дома, когда на него набросилась собака местного жителя. Причем он сам стоял рядом, наблюдал и не пытался отогнать пса, утверждает писательница. Агрессивное животное прогнал прохожий, который также пострадал от его зубов.

Мальчика отвезли в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, где ему зашили раны. Правда, по словам бабушки, он напуган и отказывается от еды.

Донцова заявила, что эта собака не раз нападала на жителей Дубцов, и она сделает все, чтобы мужчина ответил за свои действия по закону.