Следком возбудил дело после нападения собак на ребенка в Истринском округе

В Подмосковье две собаки напали на пятилетнего ребенка, возбуждено дело Следком возбудил дело после нападения собак на ребенка в Истринском округе

Москва21 июл Вести.В Московской области следователи возбудили уголовное дело после нападения собак на пятилетнего ребенка. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по региону на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел на детской площадке в деревне Павловское 19 июля. Две собаки набросились на мальчика и покусали его.

19 июля текущего года на детской площадке, расположенной в д. Павловское, на ребенка напали две собаки породы "американский булли" и причинили ему укушенные раны головы и плеча говорится в публикации Следкома

Мальчика госпитализировали. Врачи оказали ему всю необходимую помощь.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Планируется проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ.